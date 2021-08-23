Лебедянь, Липецкая область, 23 августа, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Новую модель работы поликлиники в Лебедяни представили главе администрации Липецкой области Игорю Артамонову в рамках его поездки в Лебедянский район 20 августа. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM Игорь Артамонов, Лебедянская центральная больница первой среди районных медучреждений региона открыла комфортную зону пребывания для пациентов — здесь полностью модернизирована регистратура и внедрены современные стандарты работы с посетителями.

Пресс-служба администрации Липецкой области Игорь Артамонов оценил новую модель поликлиники в Лебедяни

«С точки зрения удобства для посетителей здесь проделана большая работа. Районные поликлиники меняют подход к обслуживанию пациентов. Людям нравится, поступают хорошие отзывы. Но предстоит ещё многое сделать, чтобы вывести медицинское обслуживание населения на совершено новый уровень», — рассказал Игорь Артамонов.

В работе поликлиники применяются бережливые технологии. Создана новая навигация, полностью переделана регистратура — она стала открытой и работает по типу колл-центра. Для регистраторов введена единая униформа, а в зале работает администратор. Внедрены стандарты общения с посетителями — как отвечать, как помогать, ориентировать людей и разводить потоки пациентов при появлении очередей.

В поликлинике открыта зона комфортного пребывания с мини-кафе, где можно заказать кофе или чай, приобрести свежую выпечку, которую готовит местная пекарня. На оборудование нового пространства потратили 900 тысяч рублей из средств спонсоров.

«К нам приезжают жители всего района, многие на общественном транспорте. Людям часто приходится здесь находиться до автобуса, который отправляется в их сёла. Мы создали необходимые условия, чтобы жителям было удобно здесь в часы ожидания», — рассказал руководитель медучреждения Алексей Байцуров.

Модернизация поликлиники продолжится. В 2021 году планируется начать капитальный ремонт третьего этажа, в 2023 году откроется центр амбулаторной онкологической помощи.