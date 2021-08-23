Якутск, 23 августа, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Якутии всё больше детей заболевают коронавирусом и нуждаются в стационарном лечении. В республике болеет COVID-19 почти 1000 несовершеннолетних, пишет ЯСИА.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Сегодня мы курируем уже почти 1 тысячу детей, которые находятся в стационарах либо на амбулаторном лечении. Призываем вакцинироваться тот круг лиц, которые приближены к лицам старше 60 лет, беременным и кормящим женщинам, а также детям», — сказала министр здравоохранения республики Елена Борисова.

Она анонсировала поступление в республику вакцины для детей, отметив, что начать ставить прививки несовершеннолетним получится только поздней осенью.

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Как сообщало ИА REGNUM, растёт количество жителей Якутии, которым нужна госпитализация из-за COVID-19. В связи с ростом количества больных, которым необходимо лечение под постоянным присмотром врачей, число коек в ковидных госпиталях Якутии увеличат до 1000.