Москва, 23 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Сочи 27 и 28 ноября пройдёт финальный этап FIA World Touring Car Race 2021, сообщает 23 августа сайт правительства России.

Government.ru Дмитрий Чернышенко

Данное мероприятие утверждено правительством России. Промоутером выступает АНО «Росгонки».

"Соревнование большое, масштабное, на финальном этапе определится итоговое расположение в личном и командном зачёте среди 22 пилотов из 12 стран, — прокомментировал событие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. — Уверен, что ФТ «Сириус» достойно примет финал столь серьёзной международной автоспортивной серии, а «Росгонки» окажут всецелую поддержку в её организации».

Зампред правительства отметил, что Россия зарекомендовала себя как страна, которая умеет проводить международные события на высоком уровне. По его словам, организаторы являются заложниками эпидемиологической обстановки, из-за которой в ряде стран происходит отмена крупных мероприятий.