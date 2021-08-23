Ижевск, 23 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 14 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также 14 летальных случаев.

Mos.ru Аппарат ИВЛ в клинике Москвы

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Скончались женщины в возрасте 59, 69, 72, 82, 84 и 92 лет, а также мужчины в возрасте 52, 60, 72, 80, 81 и 82 лет и двое 62-летних мужчин. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1466 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 августа в регионе выявили 223 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 223 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 44 761 случая. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 6813 жителей.

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