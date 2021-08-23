Барнаул, 23 августа, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 23 августа 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 4506 человек, причём 72 из них добавили в сводку за минувшие выходные дни (21−22 августа 2021 года).

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Тяжелобольных насчитывается 823 (-37 за выходные), из них 202 подключены к аппаратам ИВЛ (+4 за выходные). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (16 047 человек, +124 выходные) и ОРВИ (43 839 человек, + 662 за выходные).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 3803 детей (+69 за выходные).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (68 384 человека, +802 за выходные) новый вирус победили 52 096 человек (+367 за выходные).

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