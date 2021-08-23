Екатеринбург, 23 августа, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Екатеринбурге перед судом предстанет рецидивист, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью прохожему. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Питер Брейгель Младший. Нападение разбойников. XVI век

По версии следствия, мужчина проводил время в компании граждан рядом во входом в троллейбусное депо по улице Щорса. Человек был пьян. Проходивший мимо горожанин сделал замечание шумной компании, после чего обвиняемый ударил прохожего по голове металлической трубой. Пострадавшему нанесён тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Злоумышленник ранее был судим, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть пострадавшего. Дело рассмотрит Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно видеозаписи с места инцидента, опубликованной журналистами, в результате удара трубой прохожий лишился чувств. Нападавший пришёл в полицию с повинной, осознав, что стражи правопорядка почти вышли на него.