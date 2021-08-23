Улан-Удэ, 23 августа, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Сапёры в Бурятии проверяют сообщения о минировании нескольких торговых объектов в столице Улан-Удэ. По неофициальным данным, проверки проходят в трёх торговых центрах и одном детском саду, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Спасатели выезжают на вызовы о минировании

По данным местных СМИ, посетители были экстренно эвакуированы.

Подробнее об инциденте станет известно позже.

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