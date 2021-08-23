Пермь, 23 августа, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В Пермском крае все чаще стали арестовывать автомобили за долги. В первом полугодии 2021 года количество арестованных машин в 2,5 раза превысило показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Автомобиль

Под арест в январе-июне 2021 года попало 872 автомобиля, принадлежащих должникам. Общая стоимость арестованного имущества составила около 337 млн рублей.

Самым дорогостоящим транспортным средством из числа арестованных назван автобус ПАЗ стоимостью 4 млн рублей. Дороже всех с торгов были проданы арестованные за долги владельцев Porsche Cayenne и BMW седьмой серии 740d xDrive. В результате их продажи выручено более 2,5 млн рублей и почти 3 млн рублей соответственно. Вырученные деньги переданы взыскателям.

«Всего на реализацию в этом году передано 411 автомобилей на сумму порядка 134 млн рублей, в результате продажи 127 транспортных средств выручено и перечислено взыскателям порядка 46 млн рублей. Еще 40 машин стоимостью 13 млн рублей приняты взыскателями в счет погашения долга», — сообщает служба судебных приставов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самым необычным имуществом, которое попало под арест в Прикамье стал бриллиант весом почти в 2 карата с примерной стоимостью 3 млн рублей. Причиной обременения стали долги владельца драгоценного камня.