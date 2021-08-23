Ижевск, 23 августа, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 23 августа выявили 223 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 223 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 44 761 случая, сообщает региональный оперативный штаб.

Mzdnr.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Среди новых носителей вируса — 43 ребенка в возрасте до 14 лет и 30 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 120 человек, всего в республике выздоровел с начала пандемии 36 482 человека. Скончались 1466 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 14 летальных случаев, накануне скончались также 14 жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 6813 жителей. Из числа получающих лечение 5841 житель республики находится в удовлетворительном состоянии, 1250 человек — в состоянии средней степени тяжести, 296 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 20 августа в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 325 770 человек. Второй компонент препарата получили 268 943 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 13 415 человек.