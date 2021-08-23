Сальский район, Ростовская область, 23 августа, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Ростовской области прокуратура проводит проверку по факту ДТП с шестью погибшими в Сальском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также взят на контроль ход процессуальной проверки, организованной правоохранительным органом», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в автокатастрофе погибли шесть человек — четверо взрослых и двое детей. На автодороге станица Егорлыкская — Сальск водительLada Kalina, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью». Грузовой автомобиль загорелся вместе с водителем.