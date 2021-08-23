Мюнхен, Германия, 23 августа, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Кёльном» в матче второго тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:2, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ФК Бавария Мюнхен

В составе «Баварии» голы забили нападающие Роберт Левандовски и Серж Гнабри, оформивший дубль. У «Кёльна» отличились форварды Антони Модест и Марк Ут.

На сегодняшний день «Бавария» занимает четвёртое место в Бундеслиге, в активе команды четыре очка. «Кёльн» идёт на восьмом месте с тремя очками.

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