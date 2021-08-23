Кемерово, 23 августа, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В городе Кемерово на сегодняшний день, 23 августа, 170 998 горожан прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила мэрия города.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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«Из них 41 524 относятся к возрастной группе старше 60 лет», — уточнила городская администрация.

Власти напомнили, что сделать прививки от коронавируса может любой желающий в возрасте от 18 лет. Наличие противопоказаний определяет врач на приёме перед вакцинацией.