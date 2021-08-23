Элиста, 23 августа, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Калмыкии в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

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До 24 августа в ряде территорий Калмыкии будут лить сильные дожди и ливни. Осадки будут сопровождаться грозой и градом. Ветер усилится до 20−25 метров в секунду.

Непогода может спровоцировать подтопление пониженных участков, повреждение кровли и остекления зданий, гибель сельскохозяйственных культур.