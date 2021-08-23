Джакарта, 23 августа, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В общей сложности 105 индонезийских моряков, задержанных в водах Тайваня, смогли вернуться в Индонезию, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Okkisafire Индонезийский порт

Индонезийским морякам запретили покидать корабль. В течение долгого времени команда оставалась в тревожном состоянии без доступа к надлежащей медицинской помощи.

Правительство Индонезии предприняло решительные шаги по спасению команды.

Помимо индонезийских моряков, в Индонезию вернулись 15 граждан Индонезии, в том числе пять индонезийских рабочих. На родину также вернули тела восьми индонезийских граждан, погибших на Тайване.