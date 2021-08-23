Чебоксары, 23 августа, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Чувашии снизилось производство алкоголя и пива, при этом выросли налоговые отчисления в бюджет от реализации алкогольной продукции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 23 августа, заявил на планёрке в правительстве вице-премьер — министр экономики Дмитрий Краснов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По его словам, в первом полугодии 2021 года в Чувашии произведено 415,5 тыс. дал алкогольных напитков, что на 19,7% меньше аналогичного прошлогоднего периода. Также выпущено 2511,7 тыс. дал пивной продукции, спад за указанный период составил 4,6%.

Министр при этом подчеркнул, что увеличились доходы бюджета от реализации алкогольной продукции. На 20,7%, до 462 млн рублей, выросли перечисления в казну от продажи алкогольных напитков. Доходы от реализации пива увеличились на 0,5% и достигли 528,4 млн рублей.

Всего в Чувашии 600 организаций имеют лицензию на розничную продажу алкогольной продукции.