Екатеринбург, 23 августа, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Свердловской области 21 и 22 августа отметились гибелью людей на воде. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

Марина Захарова ИА REGNUM Пруд

Один из трагических случаев произошёл в рее Тавде на территории одноимённого города. Другой несчастный случай был в посёлке Силикатном под Каменском-Уральским. Там человек погиб в затопленном карьере.

Все смерти произошли на необорудованных пляжах, добавили в ведомстве.