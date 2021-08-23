Лебедянь, Липецкая область, 23 августа, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Лебедянь посетил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов 20 августа, об этом он сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

Пресс-служба администрации Липецкой области Глава Липецкой области Игорь Артамонов посетил Лебедянский район

В рамках поездки глава региона принял участие в открытии районной Доски почёта, на которую занесены портреты 32 лучших работников местных предприятий, бюджетных и коммерческих организаций. В торжественной обстановке звание «Почётный гражданин Лебедянского района» было присвоено Александру Сошину, внесшему большой вклад в развитие и благоустройство Ольховского сельского поселения. Также чествовали активную молодежь района, в том числе лебедянскую спортсменку, чемпионку мира по спортивной джигитовке Анну Стрижову.

Игорь Артамонов посетил завод «Лемаз», в этом году предприятие отмечает своё 75-летие. Руководитель региона поздравил коллектив предприятия с юбилеем и вручил лучшим сотрудникам компании почётные грамоты и благодарности главы администрации Липецкой области, а также знак «Почётный наставник».

В актовом зале завода глава региона встретился с лидерами общественного мнения Лебедянского района. Он рассказал о планах по развитию муниципалитета, о том, что уже сделано. Игорь Артамонов отметил, что по просьбам жителей построены и отремонтированы социальные объекты, открыто семь центров цифровой образовательной среды, приобретено пять школьных автобусов, в сельской местности ведётся ремонт дорог. В планах — проведение реконструкции очистных сооружений, как в Лебедяни, так и на территории Агрономовского сельского совета. Также планируется строительство новых сетей водоснабжения в Ольховце, оборудование новых скважин установят в Михайловке, Слободке и Шовском, в Лебедяне построят водозабор. В райцентре в планах проведение капитального ремонта поликлиники, новые ФАПы появятся, в сёлах Михайловка и Большие Избищи. В Лебедяни завершат строительство здания ЗАГСа.

Глава региона сообщил о планах по строительству новой большой школы в Лебедяни — новое учреждение на 1224 места начнут строить, ориентировочно, в 2023 году.

«В один из моих визитов в Лебедянь я встречался с жителями и они просили построить в городе новую большую школу. Возведение такого объекта местному бюджету не по средствам, а получить федеральное финансирование практически невозможно — город не подходит по ряду критериев. И всё же мы решили вопрос, добились включения нас в программу. Сейчас ведём переговоры о том, чтобы сдвинуть сроки и начать работу уже в следующем году», — рассказал Игорь Артамонов.

Глава региона в рамках поездки также побывал на предприятии «Лебедяньмолоко». Здесь ведётся модернизация производства, внедряется искусственный интеллект, открыта новая лаборатория. В день здесь способны перерабатывать более 500 тонн молока, которое закупают у 41 поставщика, в числе которых и местные производители.