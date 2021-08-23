Певек, Чукотский АО, 23 августа, 2021, 09:30 — ИА Регнум. 1,78 млрд рублей готовы потратить на возведение под ключ учебно-тренировочного Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России. Базу построят в городе Певек Чукотского АО. Электронный аукцион по поиску компании-подрядчика объявлен на сайте государственных закупок, сообщает 23 августа корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Army В Арктике

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Конкурс объявила академия государственной противопожарной службы МЧС. Работы, которые предстоит выполнить подрядчику, включают в себя строительство и оснащение жилого, административного (учебного), фельдшерского и хозяйственно-бытового блоков, здания для хранения и обслуживания техники и двух авиационных ангаров.

Вся аварийно-спасательная, инженерная техника, инструменты и оборудование арктического центра «должны быть выполнены в «климатическом» исполнении по ГОСТ», также говорится в документации. Там прописана среднегодовая температура воздуха в Певеке, которая составляет — 7,9°С.

«Продолжительность неблагоприятного периода — 9 месяцев. Климат — арктический морской», — указано в закупке. Заявки от подрядчиков принимают до 6 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года открытие Арктического координационно-спасательный центра МЧС России анонсировали на Ямале.