Москва, 23 августа, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В июле 2021 года в Москве зарегистрирована 13 481 сделка на вторичном рынке жилья, сообщает 23 августа столичное управление Росреестра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Это на 18% больше, чем в июне 2020 года, на 7% выше результата июля 2019 года. Небольшое снижение (на 6%) зафиксировано по сравнению с июнем 2021 года — тогда было зарегистрировано 14 375 переходов прав.

Суммарный показатель за семь месяцев 2021 года оказался и вовсе максимальным — 93 289 сделок. Это на 10% больше января — июля 2019 года и на 48% — семи месяцев 2020 года.

«Несмотря на незначительное снижение купли-продажи квартир в Москве — разница с июнем 894 договора — Росреестр зафиксировал новый рекорд: на протяжении многолетней статистики впервые за семь месяцев преодолен порог в 90 тысяч регистраций переходов прав на вторичном рынке жилья», — прокомментировал результаты июля глава управления Игорь Майданов.