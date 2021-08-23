Мадрид, 23 августа, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» сыграл вничью «Леванте» в матче второго тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:3, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Carla Arenas Футбол

В составе «Реала» голы забили нападающие Гарет Бэйл и Винисиус Жуниор, оформивший дубль. У «Леванте» отличились Рохер Марти, Хосе Кампанья и Робер Пьер.

На сегодняшний день «Реал» занимает второе место в чемпионате Испании, в активе команды четыре очка. «Леванте» идёт на восьмом месте с двумя очками.