Уфа, 23 августа, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Семерых бывших сотрудников ГИБДД Башкирии заподозрили в организации и участии в преступном сообществе в Уфе. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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«По версии следствия, не позднее 2016 года начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД республики, занимавший в тот период должность заместителя того же отдела создал преступное сообщество, целью которого было получение взяток за оказание содействия в получении водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов», — сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, в преступное сообщество были вовлечены не менее шести инспекторов безопасности дорожного движения. Следователи считают, что они отвечали за каждую стадию процедуры получения водительского удостоверения, оформляли и принимали необходимые документов от взяткодателей.

«В зависимости от выполняемых функций участники преступного сообщества совершали незаконные действия в местах дислокации межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела, а также на автодромах, используемых для приема экзаменов. Сумма взятки за каждое удостоверение варьировалась от 14 до 40 тысяч рублей, в зависимости от желаемой категории транспортного средства и их количества», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что деятельность данной группы стражи порядка пресекли весной текущего. Все подозреваемые был уволены со службы по отрицательным основаниям. Сейчас правоохранители установили причастность фигурантов уголовного дела не менее чем к 33 фактам получения взяток.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам организации преступного сообщества и участия в нем. Пять фигурантов находятся под стражей, один подозреваемый находится под домашним арестом, а бывшего начальника МРЭО ГИБДД объявили в розыск, поскольку он скрылся от органов следствия. Расследование дела продолжается.

«Сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан пресечено противоправное деяние, допущенное сотрудниками Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела Управления ГИБДД МВД по РБ. Предварительно установлена причастность семерых сотрудников к получению незаконного денежного вознаграждения от граждан за получение водительских удостоверений без сдачи соответствующих экзаменов. По результатам служебной проверки указанные сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. В дальнейшем, по материалам оперативников собственной безопасности республиканского МВД следственными органами принято процессуальное решение. В случае подтверждения вины указанных граждан, они понесут наказание в установленном законом порядке», — отметили в пресс-службе МВД по Республике Башкирия.

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