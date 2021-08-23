Сунжа, Ингушетия, 23 августа, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Ингушетии произошло дорожно-транспортное присшествие с участием трех автомобилей, в том числе одного грузовика. В результате столкновения пострадали три человека, один из которых — ребенок, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

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Происшествие произошло вечером 21 августа на федеральной трассе «Кавказ» в Сунженском районе. Столкнулись автомашины Ford Focus, Toyota Camry и «КамАЗ». Для того чтобы освободить пострадавших пассажиров легковушек, их пришлось деблокировать спасателям.

«В результате дорожно-транспортного происшествия имеются трое пострадавших, среди них один ребенок. Пострадавшие доставлены в Сунженскую центральную районную больницу на автомобилях скорой помощи», — говорится в сообщении МЧС.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и степень вины водителей автомобилей.