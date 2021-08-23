Москва, , 09:26 — REGNUM Суть того, что на Украине называют национализмом, не в том, чтобы стало хорошо украинцам, а в том, чтобы было плохо русским. Об этом пишет публицист Алексей Белов.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В качестве примера он привёл некогда популярный анекдот про внучку декабриста:

«Октябрь 1917-го, восставшие матросы и солдаты штурмуют административные здания в Петербурге, на улице шум, пальба, крики. Пожилая графиня просит дворецкого выйти на улицу узнать, что происходит. Через некоторое время тот возвращается и докладывает:

― Революция, ваше сиятельство.

― Ах, как замечательно, ― рукоплещет старая графиня, ― мой дедушка на Сенатской площади тоже выходил делать революцию. А чего хочет восставший народ?

― Хотят, чтобы не было богатых, ваше сиятельство, ― отвечает дворецкий. ― Странно, ― удивилась внучка декабриста, ― а мой дед хотел, чтобы не было бедных.

Я уже много раз говорил о схожести до степени смешения нынешних украинских «революционеров» с теми, кого они ненавидят всеми фибрами своей души, ― с большевиками.

И если переложить этот грустный анекдот на современную украинскую реальность, то сложно не заметить идентичность подхода к целеполаганию у «восставшего народа». С той лишь разницей, что нынешние свидомые не стремятся к тому, чтобы стало больше украинцев, их главной задачей всегда было и остаётся сделать так, чтобы не было русских ни здесь, ни где-нибудь ещё.

И ради воплощения этой мечты они готовы уничтожить то, за что на словах борются, ― за независимость своей страны и в конечном итоге за саму эту страну».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что что Украина с каждым годом становится для запада всё более токсичным активом, потому что все видят невероятный разгул национализма и огромную коррупцию, отмечал «ВКонтакте» блогер Руслан Кутишенко.

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