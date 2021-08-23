Кубинка, Московская область, 23 августа, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Военно-промышленная компания («ВПК») представила в России на военно-техническом форуме «Армия-2021» многоцелевой бронированный автомобиль-амфибию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по развитию «ВПК» Владимира Матанского.

ВПК ВПК Тигр

Форум проходит в «Парке Патриот» в Подмосковье с 22 по 28 августа. По словам Матанского, новинка предназначена для разведки. Она унифицирована с автомобилем «Атлет-Э» — модернизированным «Тигром», который может выполнять задачи в самых тяжёлых условиях.

«Понимая, что машина удалась и показывает очень хорошие эксплуатационные качества в реальной жизни, мы сделали продолжение этой темы. Только автомобили «Тигр» и «Атлет» не плавают, а это — плавающий автомобиль с хорошим уровнем защищенности», — сказал Матанский.

Он также отметил, что данный экземпляр имеет российский дизельный мотор максимальной мощностью 240 л. с. Кроме того, автомобиль оснащён надёжной коробкой передач. Максимальная скорость машины-амфибии по шоссе составляет 120 км/ч, а на воде — 9 км/ч.

Испытания новой боевой машины закончатся в 2021 году, а на заводской конвейер она встанет в 2022 году.

Ранее на форуме «Армия-2021» была представлена новейшая парашютная система для бронемашин. Систему можно использовать для техники полётной массой до 18 тонн, включая бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ».

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