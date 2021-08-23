Владивосток, , 09:24 — REGNUM Боевые корабли России, Вьетнама и Китая вышли в море в Приморском крае для участия в первом этапе конкурса «Кубок моря», сообщили 23 августа в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

Корабли ВМФ РФ Mil.ru

«Экипажи кораблей в первый день соревнований будут бороться за победу в этапе «Применение вооружения корабля по предназначению», в ходе которого боевые расчеты проведут стрельбы по плавающей мине», — сообщили в пресс-службе.

«Кубок моря» проходит в рамках VII Армейских международных игр — это учебно-боевые состязания российских военнослужащих и ряда иностранных государств. Они проходят с 22 августа по 4 сентября на военных полигонах 11 стран.

Ранее Россия направила два военных корабля в Иран для участия в Международных армейских играх 2021 года. Южный военный округ России объявил в своём докладе, что экипажи артиллерийских кораблей «Махачкала» и «Астрахань» Каспийской флотилии покинули свою базу в Дагестане и направились в порт Бандар-Анзали на севере Ирана. «Махачкала» является главным представителем ВМФ России на соревнованиях, в то время как судно «Астрахань» станет резервным кораблем.