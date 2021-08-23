Сеул, 23 августа, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Темпы роста экономики Южной Кореи в 2021 году составят 3,9%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей организации макроэкономических исследований АСЕАН+3 (AMRO).

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По сравнению с прогнозом, опубликованном в марте текущего года, организация повысила показатель на 0,7%.

Эксперты отмечают, что восстановление экспорта и объёмов инвестиций окажут благотворное влияние на экономические показатели, однако высокий уровень задолженности домохозяйств и ситуация на рынке труда могут замедлить частное потребление.

Напомним, что эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предполагают, что темпы роста экономики Южной Кореи составят 3,8%, представители Международного валютного фонда (МВФ) — 4%, Банка Кореи — 4%, Азиатского банка развития — 4%.