Варшава, 23 августа, 2021, 09:24 — ИА Регнум. 23 августа в Грецию направится вторая смена польских пожарных. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной противопожарной службы Польши Рафал Соловин в эфире телеканала TVP Info.

Publicdomainpictures.net Лесной пожар

«23 августа из Греции вернутся 143 наших спасателя, которые две недели помогали греческим коллегам тушить в их стране лесные пожары. В этот же день туда направится вторая смена пожарных — группа будет состоять тоже из 143 человек», — сообщил Соловин.

По словам чиновника, пока сложно предвидеть, как долго продлится польская спасательная миссия в Греции.

Как сообщало ИА REGNUM, польские спасатели помогают греческим бороться с волной лесных пожаров в Греции, начиная с 7 августа. Первоначально они должны были вернуться в Польшу в понедельник, 23 августа, но из-за сложной ситуации в Греции их миссия продлена на неопределенный срок.