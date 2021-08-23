Калуга, 23 августа, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Оригинальный подарок сделало калужское отделение Банка России к юбилею города в виде объемной визуализация серебряной памятной монеты Банка России «650-летие основания г. Калуги» номиналом 3 рубля, которая вышла в свет в июле 2021 года в серии «Города». Об этом 23 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.

Cbr.ru Открытие арт-объекта «Монета «650-летие основания Калуги состоится у входа в Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского.

«Калужане смогут не только сфотографироваться с оригинальным арт-объектом, посвящённым юбилею нашего родного города, но и подробно разглядеть на нем великолепный архитектурный ансамбль, который художникам-медальерам удалось поместить на небольшом поле памятной монеты», — отметила Ирина Карлаш.

Торжественное открытие праздничного арт-объекта «Монета «650-летие основания Калуги состоится 26 августа в 15:00 у входа в Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского. В рамках праздничного мероприятия калужан гостей города ожидает увлекательная игра-лабиринт «6−5-0-Поехали!», которая пройдет в сквере музея космонавтики. Любой желающий может принять участие в поиске шести увеличенных копий памятных монет космической тематики и ответить на пять вопросов о Калуге. Участники юбилейного лабиринта получат сувениры с символикой Банка России.