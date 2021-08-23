Челябинск, 23 августа, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки выявили 377 носителей коронавируса. Это меньше, чем в прежние дни, следует из сообщения областного оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили уже 83 436 заразившихся. Вылечились 72 449 пациентов.

Больных COVID-19 стало ещё больше, теперь их число достигает 7118 человек. А скончались от этой болезни ещё 20 граждан.