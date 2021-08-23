Саратов, 23 августа, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 243 новых случая заражения коронавирусом, сообщает 23 августа региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Из числа инфицированных за минувший день пневмония диагностирована у 85 пациентов, с признаками ОРВИ — 156 человек, у двоих пациентов — бессимптомное течение заболевания. Накануне выявили 246 заражений. Всего по состоянию на 23 августа подтверждено 78 889 случаев инфицирования. Выздоровели с начала наблюдения 73 134 человека, за сутки — 190 пациентов.

Наибольшее количество инфицированных за прошедшие 24 часа выявили в Саратове — 103 человека, остальные — в других районах области. Среди заболевших преобладают жители старше 60 лет — 56 человек, 32 — в возрасте до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области до 4 сентября продлены ограничения на деятельность организаций общественного питания. Прекращено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, приостановлено бронирование гостиниц. Ограничения не касаются организаций отдыха и оздоровления детей.

Читайте также: В Саратовской области продлили ограничения на работу учреждений общепита