Бишкек, , 09:22 — REGNUM На территории Таджикистана возле границы с Киргизией начали рыть траншеи. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Киргизии.

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Сообщается, что на таджикской стороне рабочие возле водораспределительного пункта «Головной» в верховьях реки Исфара сначала начали проводить дорожные работы, высыпав щебень. Потом с помощью строительной техники они стали рыть траншеи.

По данным ведомства, киргизские пограничники выяснили, что работы проводит администрация мэрии города Исфара. В связи с этим представители Киргизии встретились с представителями Таджикистана для переговоров. После их завершения таджикская сторона прекратила работы.

Напомним, граница между Таджикистаном и Киргизией до конца не делимитирована. В апреле на границе произошел вооруженный конфликт между сторонами, поводом для которого стал спор между жителями из-за водораспределительного пункта «Головной», принадлежность которого оспаривается между Бишкеком и Ташкентом. В итоге ВС Таджикистана обстреляли приграничные районы Киргизии, в результате чего погибли 36 человек и более 200 получили ранения.

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