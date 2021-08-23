Киев, , 09:30 — REGNUM Представительства форума «Крымская платформа» появятся за пределами Украины, рассчитывает украинский президент Владимир Зеленский. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер».

Владимир Зеленский President.gov.ua

По словам Зеленского, «Крымская платформа» будет существовать не только в Киеве. В столице Украины будет находиться центральный офис.

«Во многих странах, где есть подписанты, там будут открываться те или иные направления», — приводит фрагмент интервью пресс-служба президентского офиса.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Зеленский объявил о создании «Крымской платформы» — площадки для координации международных усилий, направленных на «возвращение» Крыма в состав Украины. На 23 августа 2021 года намечен саммит «Крымской платформы» с участием представителей 44 стран.

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