Мехико, 23 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Не менее 11 человек погибли из-за урагана «Грейс», обрушившегося 21 августа на восточное побережье Мексики. Об этом 23 августа сообщает Agence France-Presse.

Pixabay.com Ураган

Следите за развитием событий в трансляции: «Наводнения, пожары, землетрясения: мир во власти стихии — все новости»

Уточняется, что, по данным администрации центрального мексиканского штата Пуэбло, в нем были «опознаны тела трех погибших (в результате урагана): одного — в муниципалитете Уаучинанго и двоих — в Тлаоле».

Также указывается, что еще восемь человек, в число которых входит шестеро членов одной семьи, погибли в восточном штате страны Веракрус в результате схода оползня на жилой дом. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил свои соболезнования родственникам погибших из-за разгула стихии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа стало известно, что к восточному побережью Мексики приближается тропический ураган «Грейс», который усилился до третьей категории (по шкале Саффира — Симпсона).