Пермь, 23 августа, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин зарегистрировал брак. Церемония бракосочетания состоялась 21 августа, сообщает издание «Коммерсантъ».

Pixabay.com Обручальные кольца

До этого на протяжении многих лет Махонин проживал со своей нынешней супругой в неофициальном браке. Семья воспитывает несколько детей.

Напомним, уроженец села Рябинино Чердынского района Прикамья Дмитрий Махонин 6 февраля 2020 года был назначен врио губернатора Пермского края. В сентябре этого же года избран главой региона. До губернаторства работал начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России.

Ранее Махонин заявлял, что всегда оставался пермяком и, работая в Москве, практически каждые выходные приезжал на родину, где живут его родные, друзья.