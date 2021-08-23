Абакан, 23 августа, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Хакасии в День знаний, 1 сентября, решили не отменять школьные линейки, они состоятся. Об этом сообщила министр образования и науки республики Лариса Гимазутина.

ИА REGNUM Торжественная линейка

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«Все линейки 1 сентября состоятся», — подчеркнула Гимазутина.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, готовность школ Хакасии к работе в очередном учебном году в условиях коронавирусных ограничений обсудили 23 августа на заседании регионального оперштаба.

Праздничные линейки рекомендовано проводить на свежем воздухе исключительно для классов одной параллели. При этом должны соблюдаться все эпидтребования. Также необходимо учитывать санэпидобстановку. Родители смогут присутствовать на линейках, соблюдая масочный режим и социальную дистанцию.

Ответственность за проведение линеек ложится на директоров школ.

По информации Гимазутиной, в Хакасии от COVID-19 привито более 85% работников учреждений, подведомственных республиканскому минобрнауки. Прививочная кампания продолжается.

«Непривитые сотрудники 1 сентября будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. Будем искать варианты составления расписания так, чтобы все дети учились. Срыва учебного процесса мы не допустим», — заявила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, учебный год в ЯНАО планируют начать в традиционном формате.

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