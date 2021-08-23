Чебоксары, 23 августа, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Чувашии потушили крупный пожар, который охватил два района республики — Урмарский и Козловский. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

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Возгорание произошло 21 августа около 13:45 на границе Урмарского и Козловского районов. Ведомство отмечает, что горела сухая трава, деревья и кустарники на землях сельскохозяйственного назначения около деревни Систеби и железнодорожной станции Чешлама.

В минприроды со ссылкой на урмарских пожарных сообщают, что огнём было охвачено порядка 70 гектаров. Помимо пожарно-спасательных подразделений, в тушении участвовали 20 местных жителей.

Ранее отмечалось, что с начала 2021 года в Чувашии зарегистрировано 13 лесных пожаров общей площадью 24 гектара.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии ввели запрет на посещение гражданами лесов и въезд автотранспорта, усилено патрулирование, а в чебоксарском Заволжье для мониторинга задействованы беспилотники.