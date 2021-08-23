Санкт-Петербург, 23 августа, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Понедельник, 23 августа, может стать самым холодным днем текущего августа. В целом же погода в Петербурге всё больше становится похожа на осеннюю.

Дарья Драй ИА REGNUM Дождь в Санкт-Петербурге

Как рассказал ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус, в петербургский регион с северных направлений будет активно поступать холодный и влажный воздух.

«Это станет причиной преимущественно облачной погоды, пройдут дожди, а температурный фон ожидается на 2−3° ниже климатической нормы. Таким образом наступивший понедельник может стать самым холодным днем в начала августа», — отметил специалист.

По его данным, температура воздуха в Петербурге днем составит +13…+15 градусов, по Ленинградской области +11…+16 градусов. Ветер северо-западный 5−10 м/с, порывистый.

В последующие три дня в Петербурге пройдут кратковременные дожди, температура днем во вторник и в среду, 24−25 августа, составит +14…+16 градусов, в четверг, 26 августа, до +17…+19 градусов.