Самара, 23 августа, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Адресную помощь каждому пострадавшему жителю Самарской области в результате природных пожаров поручил оказать глава региона Дмитрий Азаров. Об этом он сообщил на заседании оперативного штаба области по ликвидации пожаров в регионе.

Vk.com/minprirodyrme Лесной пожар

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Отмечается, что сотрудники социальных служб уже начали эту работу. Сначала людям окажут оперативную экстренную помощь, а позже будут приниматься меры по восстановлению жилья.

«Самое главное — люди, их самочувствие. Большая беда, большой пожар. Мы видим масштабы. Мы должны оказать всю необходимую помощь. Персонально по каждой семье, индивидуально. Мы должны помочь людям восстановить жилье. Товарами первой необходимей все должны быть обеспечены уже сейчас», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Глава региона также заявил, что нужно быть готовыми к негативному развитию ситуации, поэтому нужно предусмотреть создание пунктов размещения жителей и в других населенных пунктах.

Сообщается, что в настоящее время пункты временного размещения людей уже работают Борском районе вдали от пожара: 68 мест организовано в техникуме, 130 мест развернуто в медицинском училище, еще 130 мест организовано в Отрадном.

«В случае необходимости в Отрадном есть резервы, где можем развернуть дополнительные места для эвакуированных людей», — приводит пресс-служба слова председателя регионального правительства Виктора Кудряшова.

Отмечается, что сейчас в селе Борское дежурит 15 школьных автобусов. Еще десять автобусом могут приехать из соседних территорий. Они смогут, в случае надобности, за один раз вывезти 500 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарскую область прибудет тяжелая техника для тушения лесных пожаров.