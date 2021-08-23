Исламабад, , 09:11 — REGNUM В пакистанском районе Северный Вазиристан, который граничит с Афганистаном, на установленной террористами самодельной мине 22 августа подорвался автомобиль с военными Пакистана, в результате чего погиб один офицер и были ранены двое военнослужащих. Об этом 23 августа сообщает газета The Express Tribune со ссылкой на минобороны страны.

Пакистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Уточняется, что трагический инцидент произошел около населенного пункта Тобо. При этом ранее пакистанский спецназ в ходе разведывательной операции в районе Бойя в Северном Вазиристане произвел ликвидацию одного из боевиков одной из действующих в регионе сепаратистских группировок.

Указанные группировки пытаются создать на территории провинций Северный и Южный Вазиристан т.н. Исламское государство Вазиристан (ИГВ) и они активизировались после захвата власти в соседнем Афганистане радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Курейши провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Афганистане.