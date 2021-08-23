Исламабад, 23 августа, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В пакистанском районе Северный Вазиристан, который граничит с Афганистаном, на установленной террористами самодельной мине 22 августа подорвался автомобиль с военными Пакистана, в результате чего погиб один офицер и были ранены двое военнослужащих. Об этом 23 августа сообщает газета The Express Tribune со ссылкой на минобороны страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

Уточняется, что трагический инцидент произошел около населенного пункта Тобо. При этом ранее пакистанский спецназ в ходе разведывательной операции в районе Бойя в Северном Вазиристане произвел ликвидацию одного из боевиков одной из действующих в регионе сепаратистских группировок.

Указанные группировки пытаются создать на территории провинций Северный и Южный Вазиристан т.н. Исламское государство Вазиристан (ИГВ) и они активизировались после захвата власти в соседнем Афганистане радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Курейши провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Афганистане.