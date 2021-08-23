Ницца, Франция, 23 августа, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Футболисты «Марселя» Димитри Пайет, Луан Перес и Маттео Гендузи пострадали во время беспорядков на матче третьего тура чемпионата Франции с «Ниццей». Об этом 23 августа сообщает RMC.

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Отмечается, что больше всех пострадал Перес, который получил травму шеи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на матче «Ницца» — «Марсель» произошла массовая драка между болельщиками и футболистами.

Фанаты выбежали на поле после того, как полузащитник «Марселя» Димитри Пайет бросил бутылку, которая прилетела в него из толпы фанатов, обратно на трибуну.

После этого «Марсель» отказался продолжать матч. На момент остановки матча счёт был 1:0 в пользу «Ниццы». Единственный гол забил нападающий Каспер Дольберг. Окончательное решение по матчу будет принято позже.