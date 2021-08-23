Москва, 23 августа, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Москве число вакансий превышает количество соискателей в 6,5 раза, а уровень безработицы опустился до 0,55%, что является наименьшими показателями с апреля 2020 года, сообщил 23 августа вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На работе

По его словам, общее восстановление экономики отразилось и на московском рынке труда.

«С начала 2021 года уровень зарегистрированной безработицы в столице неуклонно снижается и с 1 января потерял 0,77 процентного пункта, — рассказал Ефимов. — За этот период трудоустроились около 59 тысяч человек, число безработных сейчас составляет не более 39,9 тысячи человек».

Также сократилось количество работников, которые находились в простое, в режиме рабочего дня или в отпуске без сохранения зарплаты. В середине августа 2021 года таких специалистов в Москве насчитывалось 97,6 тыс., что на 9,6% меньше, чем в начале года.

Наиболее активно сотрудников нанимают в сферах программного обеспечения, здравоохранения, торговли и строительства.