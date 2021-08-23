Хунзахский район, Дагестан, 23 августа, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Дагестане произошел трагический случай на аттракционе в Хунзахском районе. На курорте Матлас погиб инструктор по зиплайну — скоростному спуску, сообщили 22 августа в пресс-службе регионального управления МВД.

Фото Алексея Гусева Горы

Из подробностей происшествия известно, что 30-летний инструктор не смог «правильно принять спускавшегося на тросе туриста». Из-за того, что работник аттракциона не был пристегнут страховочным ремнем, он сорвался вниз.

Пострадавшего доставили в больницу, однако он скончался от полученных телесных повреждений. По данному инциденту в настоящее время проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии на канатном подъемнике в парке Нальчика сорвались вниз бабушка с внуком. Инструктор не пристегнул их ремнем безопасности, из-за этого два человека получили различные травмы.

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