Камско-Устьинский район, Татарстан, 23 августа, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Камско-Устьинском районе у Юрьевских пещер со скалы с высоты около 30 метров сорвалась 35-летняя женщина, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по РТ.

Снаряжение скалолаза

Инцидент произошел днем 22 августа. К месту падения женщины пешком спустились медики и спасатели. Пострадавшую стали поднимать по отвесному склону, чтобы вынести на ровную поверхность. В пути женщина вновь потеряла сознание. Проводимая реанимация не увенчалась успехом, пострадавшая от полученных травм скончалась.

По предварительной информации, погибшая занималась скалолазанием и веревка оборвалась. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

ИА REGNUM напоминает, в Башкирии с 9 по 15 августа с высоты упали четыре человека, при этом два человека получили не совместимые с жизнью травмы.

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