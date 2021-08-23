Ярославль, 23 августа, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Мышкине Ярославской области 21 августа женщина спрыгнула в Волгу с парома. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».

Yarnews.net Прыжок с парома

Паром двигался от Мышкина в сторону Коровина, когда женщина внезапно побежала, подняла ограждающую место въезда машин цепь и прыгнула за борт. Стоявший рядом матрос пытался остановить её, но не сумел.

По сообщению очевидцев, пассажирку достали из воды люди из проплывавшей мимо моторной лодки. Женщину отвезли на берег. В социальных сетях очевидцы рассказали, что инциденту предшествовала ссора с родственниками, происходившая прямо на пароме.