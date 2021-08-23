Москва, 23 августа, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В тяжёлое время Ахмат Кадыров под руководством президента РФ Владимира Путина взял ответственность за будущее Чечни, Рамзан Кадыров — его последователь, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Bestmaps.ru Грозный. Чечня

«Чеченская Республика — неотъемлемая часть Российской Федерации, динамично развивающийся регион. Но тогда, хотя это было не так давно, там лилась кровь, активно действовали эмиссары и наемники из других государств. Их целью было развязать войну на Кавказе, наводнить Россию террористами — мы помним взрывы домов в наших городах, захваты заложников», — отметил Володин в Телеграм-канале.

«Именно в это крайне тяжелое время Ахмат-Хаджи под руководством президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина взял на себя ответственность за будущее Чечни. Сплотил чеченское общество и начал решать сложнейшие социально-политические и экономические проблемы республики. Ахмата-Хаджи сегодня нет с нами, но то, ради чего он жил и что отстаивал, — сегодня воплотилось в жизнь», — указал он.

Чеченская Республика развивается, показывает высокие результаты, ее возглавляет Рамзан Кадыров — «его последователь, человек, который делает все для того, чтобы в республике были мир, согласие, благополучие», подчеркнул Володин.

Ахмат Кадыров родился 70 лет назад, погиб от рук террористов.