Вашингтон, 23 августа, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Разработку программы по «борьбе с дезинформацией» и «повышению медиаграмотности» в Румынии намерен профинансировать Госдепартамент США. Речь идёт о выделении до $100 тыс., сообщает 23 августа RT.

Ștefan Jurcă Бухарест

В описании гранта говорится, что цель программы — усиление двусторонних отношений Румынии и США. Предусмотрены два направления работы.

Первое направление — «развитие потенциала» румынских журналистов, а также студентов и преподавателей вузов. Эти граждане должны быть более устойчивы, например, к «искажённой» в СМИ информации.

Второе направление работы связано с повышением «медиаграмотности» в области СМИ через проведеним соответствующих семинаров или курсов. Так, людей нужно научить отличать достоверную информацию от «пропаганды», говорится в документе.

Власти США готовы выделить на эти цели не более $100 тыс. Куратором инициативы будет американское посольство в Бухаресте.

Как сообщало ИА REGNUM, США и Швейцария готовы выделить до $9 млн на «укрепление» гражданского общества в Сербии.

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