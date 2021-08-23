Пекин, 23 августа, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Проблемы со снабжением водой и электричеством из-за обрушившихся на северо-западную китайскую провинцию Шэньси проливных дождей испытывают свыше 60 тыс. местных жителей. Об этом 23 августа сообщает Центральное телевидение Китая.

ru.torange.biz Ливень

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По информации источника, сильные ливни произошли в Шэньси в прошедшие выходные и в некоторых районах произошло выпадение свыше 230 мм осадков.

Также указывается, что в наибольшей степени от проливных дождей пострадал уезд Мянь, где было эвакуировано свыше 4 тыс. человек и нанесен ущерб более 1,1 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

Кроме того, отмечается, что также сильные дожди идут в соседней с Шэньси провинции Хэнань, где из-за вызванного ими наводнения в июле погибли 300 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Ливень, сопровождающий ураган «Генри», обрушился на штат Нью-Йорк.