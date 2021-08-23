Киев, 23 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о блокировке доступа к веб-ресурсам «Ростелекома» и нескольких российских медиа. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Так, под санкции попали 12 российских компаний, в том числе информационное агентство ANNA News, АО «Бизнес Ньюс Медиа» и принадлежащий ему веб-ресурс издания «Ведомости», Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь» и другие.

Кроме того, под ограничения попал депутат Верховной рады Андрей Деркач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин выступил с жесткой критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского за преследование независимых СМИ и оппозиции страны.

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