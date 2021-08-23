Ульяновск, 23 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В Ульяновской области зарегистрировано ещё несколько десятков травяных пожаров. Об этом сообщает управление МЧС.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Травяной пожар

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По данным ведомства, 22 августа пoжарно-спaсательные подрaзделения 37 раз выезжaли на тушeниe сухoй трaвы. Из них половина пожаров произошла в Ульяновске — 18, по три пала травы — в Сурском, Теренгульском, Ульяновском и Чердаклинском районах.

Общая площадь возгорания сухой травы за последние сутки превысила 22,12 гектара. Из них более 18,7 гектаров площадей горело в Ульяновске, свыше 2 гектаров — в Чердаклинском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в Барышском лесничестве Ульяновской области произошёл небольшой лесной пожар. По данным регионального минприроды, предположительно причиной стал тлеющий окурок.